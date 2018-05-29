Каждый хоть раз в жизни сталкивался с осознанием необходимости копить деньги. Ведь это намного упростит жизнь - вы сможете купить что-то желанное, что давно откладывали. Также вы всегда будете уверены, что у вас есть подушка безопасности на случай, если столкнетесь с финансовыми трудностями.

Politeka составила топ-5 самых действенных советов, которые помогут наконец начать копить деньги.

1. Поставьте себе цель. Не обязательно сразу стремиться к покупке квартиры или машины - это дорого и, скорее всего, вам придется копить деньги на это настолько долго, что, рано или поздно, вам надоест. Для начала запланируйте какую-то мелкую покупку, вроде новых часов, любимой книги в красивом переплете или новых кроссовок. Вы увидите, как приятно купить что-то, что давно хотелось, но постоянно откладывалось на честно сэкономленные деньги. Постепенно увеличивайте свою цель - после новой книги начните копить деньги на новый телефон и так далее. Так вы научитесь откладывать и со временем вполне сможете накопить на более крупную покупку.

2. Откладывайте какой-то процент с каждого дохода. Небольшая сумма, 5-10%, с каждого поступления средств на ваш счет, не ударят по вашему карману, но однозначно позволят начать наконец откладывать деньги. Определите какая сумма будет для вас наименее накладной и возьмите себе за правило - отложить эти деньги сразу после получения зарплаты.

3. Заведите накопительный либо депозитный счет в банке. Этот пункт можно вполне связать с предыдущим - во многих банках есть услуги так называемых "копилок", когда указанный вами процент автоматически переводится на отдельный счет при начислении либо снятии денег. Удобно тем, что вы вообще не участвуете в накоплении денег, за вас все делает банк. Вы можете вообще забыть о том, что у вас подключена такая услуга, но когда вспомните – сумма сбережений вполне может вас удивить.

4. "Обнуляйте" свой кошелек в конце дня/недели/месяца. Попробуйте выработать у себя новую полезную привычку – оставляйте в кошельке круглую сумму. К примеру, если у вас в конце дня в кошельке осталось 234 гривны – оставьте только 200, 34 гривны отложите. Если 275 – оставьте 250, а 25 гривен – в копилку. Так же "обнуляйтесь" перед зарплатой – все, что вы не потратили за прошлый месяц – в копилку. Таким образом, вы всегда будете знать, сколько у вас денег в кошельке и не будете таскать с собой лишнюю мелочь.

5. Чаще расплачивайтесь наличкой. Безусловно, карты - это удобно, однако даже психологи говорят о том, что привычка пользоваться наличкой способствует экономии. Ведь, когда вы расплачиваетесь картой, вы не чувствуете реальных денег и вам легче с ними расстаться.

Читайте также, как распознать ложь.