Вред кондиционеров для здоровья: Супрун развеяла очередной миф [ Редактировать ]
Убедительных доказательств связи между использованием кондиционеров и ухудшением состояния здоровья нет. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.
"Что касается негативных симптомов (после использования кондиционеров – ред.), то наиболее распространенные из тех, о которых сообщали участники исследований, включавших возникновения кашля, раздражений слизистой оболочки, трудности с дыханием, головная боль и усталость. Впрочем, это действительно ли связано с кондиционером? Исследователи так и не нашли убедительных доказательств такой связи", – пишет Супрун.
Она заявила, что эти симптомы связывают с так называемым синдромом закрытых помещений.
"Если вы долго находитесь в закрытом пространстве, это действительно может возникать. В таком случае важно чаще проветривать помещение и выходить во двор. Свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходим для организма. Сам по себе кондиционер не является чем-то опасным", – подчеркнула Супрун.
В то же время она отметила, что очень важно пользоваться кондиционером правильно. Супрун советует регулярно ухаживать за кондиционером, избегать резкого перепада температур и следить за влажностью воздуха в помещении.
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