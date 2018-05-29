В одном из учебных заведений Белой Церкви распылили газ.

"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших на данный момент не поступало", - сообщил пресс-секретарь ГУ НП Украины в Киевской области Николай Жукович.

Уточняется, что распылили перечный газ в коледже.

Как сообщалось, 22 мая в одной из харьковских школ распылили неизвестное вещество, детей массово забирали в больницу.

Днем ранее, 21 мая, в школе в Николаеве дети пострадали в результате распыления неизвестного вещества в воздухе. Из здания были эвакуированы 400 человек.