В колледже Белой Церкви распылили газ [ Редактировать ]
В одном из учебных заведений Белой Церкви распылили газ.
"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших на данный момент не поступало", - сообщил пресс-секретарь ГУ НП Украины в Киевской области Николай Жукович.
Уточняется, что распылили перечный газ в коледже.
Как сообщалось, 22 мая в одной из харьковских школ распылили неизвестное вещество, детей массово забирали в больницу.
Днем ранее, 21 мая, в школе в Николаеве дети пострадали в результате распыления неизвестного вещества в воздухе. Из здания были эвакуированы 400 человек.
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