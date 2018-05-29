28 мая в районе проведения операции Объединенных сил ликвидировали четырех снайперов боевиков.

"Объединенными силами безотлагательно приняты контрснайперские мероприятия. Так, в течение минувших суток была приостановлена деятельность двух снайперских пар противника, действовавших на Мариупольском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении штаба ООС.

Отмечается также, что противник несколько уменьшил применения тяжелого вооружения.

Кроме того, сообщается о попытках уничтожить опорный пункт Объединенных сил на подступах к Марьинке. Украинские военнослужащие трижды отражали атаки.

24 мая сообщалось, что на Донбассе убили командира снайперов ВСУ.