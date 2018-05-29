На Донбассе уничтожили четырех вражеских снайперов [ Редактировать ]
28 мая в районе проведения операции Объединенных сил ликвидировали четырех снайперов боевиков.
"Объединенными силами безотлагательно приняты контрснайперские мероприятия. Так, в течение минувших суток была приостановлена деятельность двух снайперских пар противника, действовавших на Мариупольском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении штаба ООС.
Отмечается также, что противник несколько уменьшил применения тяжелого вооружения.
Кроме того, сообщается о попытках уничтожить опорный пункт Объединенных сил на подступах к Марьинке. Украинские военнослужащие трижды отражали атаки.
24 мая сообщалось, что на Донбассе убили командира снайперов ВСУ.
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