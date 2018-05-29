Порошенко озвучил сроки создания Антикоррупционного суда [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко надеется, что до следующих выборов главы государства в Украине будет завершено создание инфраструктуры органов по борьбе с коррупцией,
"У нас до президентских выборов остался еще почти год, и я очень надеюсь, что нам удастся завершить создание в полном объеме антикоррупционной инфраструктуры, которую, хочу подчеркнуть, не имеет ни одна страна мира", - сказал Порошенко на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Германии, сообщается на сайте главы государства.
В то же время в сообщении доступна еще одна цитата Порошенко, где он говорит, что Антикоррупционный суд должен быть создан до конца года.
"Сейчас парламент рассматривает почти две тысячи поправок, представленных к этому законопроекту, но я выражаю искреннее пожелание, что парламент сможет принять соответствующий законопроект и мы сможем начать процесс создания Антикоррупционного суда уже в июле этого года. И в этом году этот процесс будет завершен и Украина будет иметь Антикоррупционный суд", - сказал он.
Ранее сообщалось, что помешало депутатам проголосовать за Антикоррупционный суд.
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