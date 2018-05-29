В МВФ уверяют - Украина испытывает дефицит в финансировании. В этом и в следующем году Киеву будет не хватать 4 с половиной миллиардов долларов. Сообщают эту статистику на сайте Европейского совета. Напомню, по данным рейтингового агентства S&P, в ближайшие три года Украине нужно выплатить 24 миллиарда долларов внешнего долга.

И Европа - сегодня выделила миллиард евро. Это - макрофинансовая помощь от Евросоюза. Выплатят сумму двумя траншами. Ожидается, что деньги пойдут на экономическую стабилизацию, поддержку реформ и борьбу с коррупцией. Президент Украины Петр Порошенко назвал финансовую помощь от ЕС важным сигналом дальнейшей поддержки Украины.