В Мариуполе лидер Радикальной партии открыл детский сад [ Редактировать ]
А в Мариуполе сегодня открыли новый детский сад. Просторные комнаты, высокие потолки, современная система вентиляции, энергосберегающие окна и новая мебель от украинского производителя - все, чтобы малышам было тепло и комфортно.
Новый детсад в городе ждали более 30 лет, но на строительство не было средств. 24 миллиона гривен из госбюджета, львиную часть стоимости проекта, удалось "выбить" лидеру Радикальной партии.
"В моєму дитинстві був не дитячий садок, а дитячий будинок. Я дуже радий, що сьогодні в Маріуполі ми відкриваємо цей чудовий дитячий садок. Для наших дітей треба забезпечуквати найкращі умови. І головне для наших дітей - відновлення миру в Україні, сонячне небо, щоб наші діти і їхні батьки ніколи не знали війни", - говорить Олег Ляшко, лидер Радикальной партии.
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