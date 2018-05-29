BMW будет печатать автомобили на 3D-принтере [ Редактировать ]
Ученые из Массачусетского технологического института совместно с инженерами BMW работают над проектом Liquid Printed Pneumatic - созданием нового материала, который можно печатать на 3D-принтере.
BMW необходимо было создать новый материал, который будет эластичным, легким и прочным, а также адаптированным для 3D-печати, сообщает 3ders.com.
Ученые из MIT создали материал, способный изменять форму. При этом использовать такой материал можно не только при строительстве автомобилей, но и при составлении различных других устройств.
Пока материал только тестируется в лабораторных условиях, поскольку нет гарантий безопасности, он не помнется при серьезной аварии.
Ученые при разработке проекта "Liquid Printed Pneumatic" больше делают акцент именно на возможностях модификации материала, поскольку с помощью 3D-принтера можно моментально напечатать необходимые детали.
Ранее BMW показала первое фото купе 8 Series.
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