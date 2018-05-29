В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко, о котором известно следующее:

Он родился в 1977 году в семье инженера-конструктора и учительницы русского языка и литературы.

В 1995 году был призван в армию, проходил службу на Северном Кавказе, служил в войсках связи, принимал участие в первой чеченской войне. Уволен в запас в 1997 году.

Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета с дипломом бакалавра юриспруденции по международному праву.

После начала второй чеченской войны заключил контракт с Вооруженными силами России и принимал участие в контртеррористической операции. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, после командиром расчета в гранатометном взводе.

В 2000 году уволен в запас в звании гвардии старшины. Занялся журналистикой.

Работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", затем корреспондентом программы "Забытый полк" на телеканалах НТВ, ТВ-6, ТВС. Сотрудничал с газетами, журналами и телепередачами: "Крестьянская Россия", "Армейский магазин" на "Первом канале", "Постскриптум" на ТВЦ и другими.

Временно оставив журналистику, несколько лет проработал таксистом, после чего устроился в "Новую газету" военным корреспондентом, но через некоторое время был уволен. Был военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

В марте 2012 года против Бабченко было возбуждено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к массовым беспорядкам) в связи с публикацией поста о возможной тактике митингующих "за честные выборы".

Находился в оппозиции к действующей власти в России.

Был издателем журнала "Искусство войны".

В декабре 2016 года скандал вызвало высказывание Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем. Журналист выразил мнение, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления. После этого его подвергли критике российские депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич, призывавшие возбудить против него уголовное дело и лишить гражданства.

21 февраля 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию и находился в Праге. В июле 2017 года он жил в Израиле, с августа 2017 по май 2018 года в Киеве.

С октября 2017 по май 2018 года вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

Был женат, осталась дочь.

Как сообщалось, 29 мая в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи. Позже выяснились подробности убийства.