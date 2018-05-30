В космосе обнаружили новое небесное тело [ Редактировать ]
Канадские астрономы смогли разглядеть радиопульсар B1957+20 в высокой угловой разрешающей способности, которая примерно соответствует его радиусу - 10 километров.
Об этом сообщает журнал Nature.
В обнаружении тела ученым помог компаньон нейтронной звезды - коричневый карлик, плазму которого рассматривают в качестве гравитационной линзы во время затмения.
Группа астрономов под руководством Роберта Мейна из Университета Торонто изучила 9,5 часов данных, полученных с помощью телескопа Уильяма Гордона в Обсерватории Аресибо в июне 2014 года.
Ученые отметили, что наиболее сильные радиоимпульсы пульсара встречаются с периодичностью, которая соответствует вращению компаньона и самой нейтронной звезды, а именно в периоды затмения, которые обычно продолжаются от 40 минут до часа.
В это время радиоимпульс увеличивается за счет потоков плазмы - ионизированного газа, окружающего коричневого карлика, компаньона "Черной вдовы". Плазма компаньона действует в качестве гравитационной линзы, усиливая излучение.
Проведенные наблюдения показывают, как радиоимпульсы усиливаются в зависимости от положения тела относительно близлежащего источника плазмы: в данном случае - коричневного карлика.
В дальнейшем это также может помочь подробнее изучить увеличение импульсов быстрых радиовсплесков, которые, согласно недавно полученным данным, как раз формируются вблизи нейтронных звезд.
Напомним, на Марсе заметили инопланетян.
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