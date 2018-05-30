Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Аркадия Бабченко. На месте убийства продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.

По факту гибели журналиста в Днепровском районе столицы открыто уголовное производство за частью 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Соответствующее сообщение и фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко в Facebook разместил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Национальной полиции, а также ГУНП в Киеве. В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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