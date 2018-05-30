Многие люди даже если сами не сталкивались с таким феноменом как сглаз, то, скорее всего, слышали о его существовании. Еще в глубокой древности люди знали об этом весьма неприятном явлении и старались изучить все его стороны.

Что представляет собой сглаз?

Парапсихологи объясняют этот феномен тем, что в силу некоторых обстоятельств у многих людей аккумулируется отрицательная энергия.

И некоторые из людей сами не сознавая этого, воздействуют на биоэнергетическое поле других людей, при помощи накопившейся у них отрицательной энергии, нанося окружающим людям существенный вред.

В основном сглаз это непреднамеренное воздействие, но люди которые практикуют колдовство и магию, вполне осознанно умеют направлять потоки отрицательной энергии на биополе других людей с целью нанести им определенный вред.

Такое явление парапсихологи квалифицируют понятием порча.

Самыми чувствительными к сглазу являются дети, имеющие очень слабое защитное биополе. Так же в большой степени сглазу подвержены женщины, в силу своих эмоциональных и психологических особенностей. И в то же время женщины в силу этих же особенностей считаются основными источниками сглаза.

Мужчины в большинстве своем скептически относятся к понятию сглаз или вообще не верят в него. Таких людей сглазить значительно труднее, нежели эмоционально восприимчивых. Отличный иммунитет к сглазу имеют медиумыи другие люди, хорошо разбирающиеся в нематериальных энергиях.

Как проявляется сглаз?

Каждый человек которого волнует эта тема, задавался вопросом - какой вред наносит сглаз, и как определить, что он попал под воздействие сглаза. Признаки сглаза могут быть и проявляться по-разному.

Первым признаком, на который следует обратить внимание, является нарушение эмоционального состояния человека. Внезапно появляется раздражительность, неудовлетворенность жизнью, беспричинные приступы злости, истерики.

Если человек подвергся сильному энергетическому удару, могут проявляться и физические признаки. В этих случаях у человека может появляться температура, головные боли, и даже тошнота. Люди преклонного возраста часто в этих случаях ощущают сердечные боли и внезапные скачки давления. Еще больше вреда человеку, наносит порча, то есть целенаправленный сглаз.

В течение короткого времени, человек, попавший под воздействие порчи у всех на глазах из здорового, жизнерадостного и удачливого человека, превращается в больного потерявшего вкус к жизни неудачника.

В подобных случаях помочь быстро и эффективно может только опытный психотерапевт или парапсихолог, разбирающийся в тонкостях колдовства и магии. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

Кто подвержен влиянию сглаза?

Потенциальными носителями сглаза в первую очередь являются эмоционально и психологически неустойчивые люди, склонные к зависти.

В процессе обычной жизни эти люди склонны быстро завестись и так же быстро остыть. В момент такой эмоциональной вспышки человек способен высвободить всю накопившуюся в нем отрицательную энергию и направить ее в биополе находящегося рядом другого человека.

Впрочем, сглазить может и вполне эмоционально уравновешенный человек. Вот только сила биоэнергетического удара направленная таким человеком будет гораздо мощнее.

Происходит это потому, что нормальные и уравновешенные люди обычно могут очень длительное время не поддаваться эмоциям, накапливая, таким образом, большое количество отрицательной энергии.

Как вас могут сглазить?

Самый большой риск подвергнуться сглазу, существует в те моменты, когда идет разговор на повышенных тонах и один из участников конфликта имеет более сильную биоэнергетику.

Сначала следует сильная вспышка эмоций, а затем наступает разрядка, в результате один из конфликтующих ощутил для себя облегчение и расслабление, а другой словно облитый помоями или водой из грязной лужи. В такой ситуации, наверное, побывали многие из нас, и кто-то нанес энергетический удар и выплеснул отрицательную энергию, а кат-то принял ее на себя и ощутил все прелести сглаза.

Как уберечься от сглаза?

По мнению парапсихологов и многих верующих людей в том случае если вам нужна защита от сглаза и проникновения негативной энергии, следует поставить свечу в церкви за здравие или прочесть специальную молитву.

В том случае, когда назревает конфликтная ситуация, с помощью воображения можно создать защитный колпак вокруг себя, таким способом вы защитите себя от энергетического удара. Весьма действенная защита от сглаза - это скрещивание ног и рук, такое положение закрывает доступ отрицательной энергии к вашему биополю.

Что касается маленьких детей то лучшей защитой их от сглаза, поменьше показывать их другим взрослым, ведь мы даже не подозреваем, что одним случайным взглядом можем нарушить биополе ребенка. Так же не рекомендуется на него кричать или вести с ним разговор в раздражительном тоне.

Как избавиться от сглаза?

Древняя пословица гласит, что от каждого яда существует противоядие. А значит и от сглаза можно избавиться вполне самостоятельно. Для этого можно прибегнуть к способам описанным ниже.

Самым простым но, тем не менее, эффективным считается омовение святой водой. Если святая вода отсутствует хорошо подойдёт проточная или родниковая вода, на крайний случай душ.

Весьма сильным средством избавления от сглаза является настоящая русская баня, это средство применялось нашими предками еще в древней Руси. С порчей и сглазом помогут справиться защитные талисманы, особенно если вы сделаете его самостоятельно, либо получите в подарок от близкого человека.

Превосходным средством снятия сглаза является обычная соль. Одним из ее достоинств является то, что она способна собирать в себя негативную энергию.

В том случае если вы подверглись сглазу надо в матерчатый мешочек кинуть несколько щепоток соли и в течение нескольких дней держать мешочек при себе, а спустя некоторое время зарыть мешочек с солью в землю.

Если сглазу подвергся ваш ребенок, существует древний способ снятия сглаза. Мама ребенка должна протереть его лицо внутренней стороной своей одежды, ведь материнская энергия самая действенная для защиты малыша.

Если вы будете избегать конфликтных ситуаций, проявлять к ним свою доброжелательность и никогда не проявлять чувства зависти. Это всегда поможет, как избежать сглаза, так и даже случайно не нанести вред другим людям.

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