В Варшаве на кольцевой развязке попали в ДТП десять украинских студентов.

В Варшаве на кольцевой развязке попали в ДТП десять украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, возвращаясь под утро с вечеринки на реке Висла. Как сообщает TVN Fakts, пьяный водитель около 3.00 не справился с управлением Mercedes и снес электроопору, перекрыв движение автомобилей и трамваев.

Все граждане Украины в возрасте от двадцати лет учились в высших учебных заведениях Варшавы.

Два человека сидели в переднем кресле возле водителя, пятеро на задних сидениях и двое ехали в багажнике. Для эвакуации последних пожарные использовали спецтехнику.

Никто из украинцев не получил серьезных увечий, несмотря на сильный удар, из-за того, что сидели очень близко друг к другу.

Водитель по приезду полиции заявил, что не управлял автомобилем и отказывался проходить тест на содержание в организме алкоголя. Ему грозит срок до 10 лет и лишение водительских прав.

Напомним, в Будапеште произошло ДТП с участием украинцев.