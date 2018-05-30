Мужчина купил дыни по цене нового спорткара Toyota [ Редактировать ]
На японском аукционе местный бизнесмен Шинья Нода заплатил $ 29 тысяч за две дыни сорта юбари. Дыни юбари считаются в Японии символом статуса и достатка. Об этом сообщает Daily Mail.
Oни растут на острове Хокайдо, исключительно в тепличных условиях. На протяжении всего периода созревания меняется температурный режим и уровень влажности. Благодаря этому достигается разнообразная вкусовая палитра сорта. Японские селекционеры утверждают, основная особенность во вкусе этих дынь обеспечивается благодаря вулканическому пеплу в почве.
"Я хотел сделать максимально возможно ставку, чтобы отпраздновать 30-летие своей компании "Хоку пак"", - признался Нода.
В этом году вдвое превзошел прошлогодний и побил рекорд 2016-го. Тогда две дыни продали за $26 тысяч.
По стоимости двух дынь этого года можно приобрести подержанную Toyota Land Cruiser Prado или новую 2018 Acura ILX, сообщает автомобильный сайт Car Junction. Новый спорткар 2018 Toyota 86 стоит почти на $ 3 тысяч дешевле.
Лот будет выставлен на витрине "Хокую пак" в течение месяца, пока его не разрежут на части и раздадут покупателям.
Напомним, что Ломаченко на победные деньги после боя купил престижное авто.
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