На Прикарпатті із салону автобуса випала жінка [ Редактировать ]
Екстремальна поїздка. На Прикарпатті пасажирка міжміського автобуса на ходу випала із салону. Жінка сильно забилась, і зараз - в обласній лікарні. Причини інциденту - з'ясовували мої колеги.
Міжміський автобус прямував з Трускавця до Чорткова. На ось цій ділянці дороги, на крутому повороті, - раптом на ходу - відчинилися двері. Одна з пасажирок - випала просто на дорогу.
"На тім повороті із сумками стояла, там і вона паде на двері. І автоматично чи помилково просто ловиться за ручку дверей, і ручка відкривається і вона вилітає з автобуса", - розповідає Олег Юрків, водій автобуса.
Потерпіла у тяжкому стані - у обласній лікарні.
"Забій головного мозку, багатоуламковий перелом плечової кістки у верхній третині. Загальний стан хворої зараз загальної важкості. Якщо вона на ходу випала із автобуса, на швидкості, то вона родилася в сорочці", - каже Андрій Павлюк, лікар-нейрохірург Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.
На жінку чекає тривале лікування - знадобляться й операції. Відшкодувати усі витрати - вже зголосився власник рейсу. Хоча у тому, що сталося, - підприємець своєї вини не вбачає.
"Автобус 2008 року, технічно справний, щоранку він проходить - механік оглядає, такого випадку не було. Шість пояснень є від людей, що жінка підсунула сумки до дверей, і на ямі зловилася за ручку", - каже Володимир Ворончак, директор "Чортківського АТП".
У тому, що винна постраждала - наполягає і водій. Каже: двері в автобусі - не автоматичні, і відчиняються тільки зсередини. А відкрила їх жінка наймовірніше - випадково.
"Вона порушила, вона рухалась, зупинки ще не було, а вона рухалась. Вона взяла ті сумки і йшла до виходу", - каже Олег Юрків, водій автобуса.
Спілкуватись із журналістами постраждала відмовляється. Хоча відомо, що жінка вже написала пояснення, в якому визнала свою провину. Та попри це - в поліції все ж відкрили кримінальне провадження. Автобус правоохоронці опечатали і забрали на штрафмайданчик. Без водійських прав залишився і водій.
"На основі ухвали суду буде призначена інженерно транспортна експертиза, в науково-дослідний центр, експерти якої дадуть відповіді на питання, чи технічно справний автобус. Чи технічно справна ручка, чи вона мала можливість відчинитися, чи не передбачено щоб вона відчинилася", - каже Мирослава Онуфреїв, керівник слідчого відділу Тлумацького відділення поліції.
Крім того, правоохоронці звернуться і до заводу-виробника транспортного засобу - щоб з'ясувати - чи не встановив власник автобуса двірну ручку самовільно. Якщо так - водієві загрожує до 3 років тюрми.
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