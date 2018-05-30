У Мінську сьогодні відбудеться засідання тристоронньої контактної групи. Обговорять, зокрема, загострення ситуації на сході - адже російські найманці фактично зірвали режим припинення вогню, про який раніше домовились у Мінську.

До тристоронньої групи звернулися й учасники засідання Радбезу ООН, яке відбулося напередодні. Зокрема, представник Великої Британії зазначив, що час оголосити на Донбасі нове перемир'я... Одним із підсумків засідання стала пропозиція Польщі - призначити спеціального представника ООН з питань України. Про решту домовленостей - розповість Дмитро Анопченко.

Що буде на цьому засіданні - всі приблизно розуміли. Говоритимуть лише про Україну, сперечатимуться - завзято. Гострих формулювань вистачатиме: Росії згадають і Донбас, і Крим, і збитий малайзійський літак... Утім, попри все, міністри та дипломати заходили до зали Ради Безпеки, не до кінця розуміючи, чим скінчиться засідання. Адже велика політика тут робиться у всіх на очах - перед телекамерами, в режимі он-лайн.

Засідання ініціювала Польща, що нині головує у Раді Безпеки. Сподіваючись не так дійти конкретного рішення - бо ж за умов, коли Росія має право вето, це нереально - як змусити світ публічно визначитися щодо Криму, Донбасу, миротворців... І це вдалося

"Засідання Ради Безпеки ООН оголошується відкритим".

Заяви більшості представників країн - чіткі. Згадали Крим, використавши термін "окупація". Багато говорили про Донбас. Максимально гострою була промова Нікі Гейлі - представниця США сказала, що Москва контролює події на Донбасі та бойовиків у зоні конфлікту. Максимальну підтримку Києву висловив головний польський дипломат... Одразу кілька країн - говорили про катастрофу рейсу МН-17 та докази прямої причетності Росії, яких дедалі більше...

Польщі призначити спеціального представника ООН з питань України. Такого, як Курт Волкер у Деждепартаменті США. Це має бути людина авторитетна, людина з досвідом, яка координуватиме діяльність Організації щодо України та підготовку майбутньої миротворчої операції.

Вийшовши до преси, обидва міністри повідомили подробиці. Польський - каже, що кандидатуру такого спец-представника ще не обговорювали. Головне принципово визначитися. Адже очікує спротиву Росії...

"Це рішення повинна ухвалити Рада Безпеки, а деякі її члени мають право вето - тож ми знаємо, що певні країни можуть бути проти. Але оскільки я чув від російського представника, що його країна готова виконувати Мінські домовленості - то може доречно винести цю пропозицію на голосування?!", - каже Яцек Чапутович, міністр закордонних справ Польщі .

Український - каже журналістам, що ніхто з європейських політиків серйозної дискусії від Москви вже й не очікував.

"Вони лише повторюють головні меседжі російського телебачення. Безперечно - нічого конструктивного. І вже точно - нічого позитивного! І це вже нормально - лише таке й чути від Російської Федерації".

Водночас Клімкін сподівається, що Москва все-таки піде на поступки: бо - каже -тиск на неї лише посилюватиметься. Тиск політичний, санкційний, а тепер - після висновків щодо малайзійського лайнера - іще й моральний.