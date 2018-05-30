Основними версіями вбивства журналіста телеканалу ATR Аркадія Бабченка вважають його професійну діяльність та громадянську позицію. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Києва. Подробиці резонансного злочину сьогодні по обіді обіцяють оприлюднити в СБУ.

Аркадія Бабченка вбили напередодні ввечері у Києві. Російського журналіста застрелили у його помешканні - поцілили у спину. Усе, що натепер відомо про резонансне вбивство - у матеріалі наших кореспондентів.

Київ, Дніпровський район, вечір вівторка. До місця вбивства з'їжджаються друзі та знайомі Аркадія.

"В нього кілька разів стріляли, забрала його швидка допомога, але не довезли до лікарні. Там він помер, нажаль. Дружина яка могла б надати свідчення поки що в такому шоковому стані".

У стані шоку і колеги вбитого журналіста. Обговорюють - як сталося вбивство.

"Его убили уже внутри квартири. Он бил в квартире и открил дверь? Нет, он возвращался. Это мои догадки, он зашел в квартиру".

За інформацією поліції - чоловік вийшов у магазин, дружина була вдома. Вбивця стріляв, коли Аркадій повертався. Чатував на нього у під'їзді. Головна версія правоохоронців - вбивство через професійну діяльність. Наразі опрацьовують відео з камер спостереження, опитують свідків. Уже склали фоторобот кілера.

"Версія, вона така найбільш така видима на теперішній час це професійна діяльність, враховуючи його діяльність і громадську позицію".

Друзі Аркадія також пов'язують вбивство з його роботою. Адже він часто критикував російську владу.

"Это расчитанное, продуманное, спланированное, целенаправленное политическое убийство. Думаю это не последнее такое убийство", - сказав Айдер Муждабаєв, журналіст.

"Он планировал писать книгу, он писал книгу … писал книгу и планировал делать свои передачи, у него били подрезани корни в России, не давали развиваться как журналисту", - розповідає Юлія Бейк, актриса.

Аркадієві Бабченку був 41 рік. Служив у російській армії, звільнився, працював військовим кореспондентом. На батьківщині його переслідували, погрожували. Через це Росію полишив. Спочатку Бабченко переїхав до Праги, а торік - до Києва, працювати на кримськотатарському каналі.