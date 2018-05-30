У Празі розпочалися акції протесту [ Редактировать ]
У Празі - акції проти прем'єр-міністра. Сотні чехів вийшли на вулиці з металевим посудом, замість барабанів. Протестувальники не хочуть, щоб Андрей Бабіш очолив новий уряд.
Усе через те, що у 80 він був членом комуністичної партії і мав зв'язки з агентами таємної чехословацької поліції. Напередодні президент країни заявив, що збирається вдруге призначити Андрея Бабіша прем'єром.
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