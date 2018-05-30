В КНДР хочуть відкрити фастфуд до саміту з президентом США [ Редактировать ]
Кім Чен Ин хоче відкрити в КНДР бургерну до саміту із американським президентом. Про це повідомив американський канал NBC, посилаючись на ЦРУ.
За інформацією журналістів, таким чином глава КНДР хоче продемонструвати "жест доброї волі", адже знає пристрасть Дональда Трампа до фастфуду. А ось прогнози розвідки щодо північнокорейської ядерної зброї невтішні: за інформацією ЦРУ, Кім Чен Ин не збирається від неї відмовлятися
по теме
Саміт лідерів США та КНДР: делегації двох країн провели зустріч
А от Північна Корея таки має бодай найменший, але шанс полегшити санкційний тягар... Хрест на зустрічі Трампа та Кім Чен Ина ще не поставлено. Підготовка до саміту лідерів досі триває. Напередодні, за повідомленням Держдепу,
Зустріч лідерів США та КНДР: підготовка до саміту продовжується
На зустрічі Трампа та Кім Чен Ина іще не поставлено хрест. Підготовка до саміту лідерів досі триває. Напередодні, за повідомленням Держдепу, у Пханмунджомі зустрілися делегації США та КНДР
Дипломатические отношения США и КНДР под угрозой
Поворот, которого не ждали. Власти КНДР после множества уступок - вернулись к жесткой линии. Изменили тон заявлений и в США - открыто пригрозив войной, если Ким попытается обмануть Трампа.
Встреча лидеров США и КНДР: состоятся ли переговоры ?
Северная Корея опять меняет курс! Новости из Пхеньяна всю неделю приходили пугающие. Сначала северокорейцы отказались от встречи с делегацией южан. А потом и вовсе заговорили о том, что предложения Дональда Трампа, так сказать, по новым отношениям с Америкой - КНДР не устраивают.
США повідомила про кількість політв'язнів у КНДР
Більше 80 тисяч політв'язнів може утримувати КНДР у своїх таборах. Такі дані оприлюднив Держдеп США.