В КНДР може з'явитися фастфуд

Кім Чен Ин хоче відкрити в КНДР бургерну до саміту із американським президентом. Про це повідомив американський канал NBC, посилаючись на ЦРУ.

За інформацією журналістів, таким чином глава КНДР хоче продемонструвати "жест доброї волі", адже знає пристрасть Дональда Трампа до фастфуду. А ось прогнози розвідки щодо північнокорейської ядерної зброї невтішні: за інформацією ЦРУ, Кім Чен Ин не збирається від неї відмовлятися