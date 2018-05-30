В Европе появится первое в мире метро между странами [ Редактировать ]
Власти датского Копенгагена и шведского Мальме представили идею строительства линии метро, чтобы соединить эти два города через пролив Эресунн. Об этом передает портал Pay Space.
По словам мэров городов, метро планируют построить до 2035 года. Сооружение новой транспортной линии приведет к увеличению числа рабочих мест и инвестиционного потенциала.
Но главное - благодаря такому решению уменьшится время проезда с одного города в другой. Предполагается, что поезда метро будут курсировать каждые полторы минуты. Время проезда между Копенгагеном и Мальме составит 23 минуты, что в двое меньше, чем сейчас. Ведь сегодня поезда курсируют через мост.
Так, уже существуют автомобильные и железнодорожные соединения между городами через Эресуннский мост, общая пропускная способность которых - 1,3 млн человек. Чтобы пересечь пролив люди тратят примерно один час.
Сообщается, что с появлением новой линии метро увеличится пассажиропоток и составит примерно 2,3 млн человек. Эксперты оценивают этот проект в €4 млрд.
Напомним, в Японии создали портал с журналистами-роботами.
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