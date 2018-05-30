Цієї ночі у Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова. Займання сталося в одній із палат на 7 поверсі хірургічного корпусу. На той момент там нікого не було. Проте чадним газом отруїлася одна з пацієнток з сусідньої палати.

З будівлі евакуювали майже сотню людей. До осередку займання рятувальники змогли дістатися лише по драбині і за 15 хвилин пожежу загасили.

Сама палата вигоріла вщент. За попередньою інформацією - причиною займання стало коротке замикання проводки.

Нагадаю, що лікарня імені Мечникова - місце, куди найчастіше доправляють тяжкопоранених бійців із передової.

"Сотрудники МЧС нашли прибор, который подзаряжал бритвенную машинку, электрически. Которая была воткнута в розетку. Полагаем, что именно этот прибор и привел к задымлению и воспламенению постели в этой палате", - повідомила Сергій Риженко, головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечников.