Нафтогаз почав стягнення боргу з Газпрому. Це 4 мільярди 700 мільйонів доларів, які Газпром має сплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Керівник НАКу Андрій Коболєв повідомив, що з цієї суми вже списали двомільярдну заборгованість України за поставлений газ у 2013-2015 роках. І тепер розпочали примусове стягнення решти боргу. Поки що цей процес триває в судах трьох країн - Швейцарії, Великої Британії та Нідерландів.

"Моя чітка вказівка, щоб ми не зупинялися на цих трьох країнах, щоб на сьогоднішній день ми доклали максимум зусиль для того, щоб забезпечити виконання надходження виграних коштів до України. Друга позиція - щоб мова йшла і про активи. Я не виключаю, що включно з акціями "Північного потоку", "Північного потоку-2" і грошових коштів, які мають високу ліквідність і швидко забезпечать виконання рішення", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

Примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу почалося зі Швейцарії - повідомили в прес-службі "Нафтогазу". В швейцарському кантоні Цуг - до офісу компанії Nord Stream, яка займається будівництвом "Північного потоку-2" вже завітали судові пристави і провели опис майна.

В самому "Газпромі" повідомили, що про цей візит їм відомо, але коментарі пообіцяли пізніше.