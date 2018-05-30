ДТП у Будапешті: угорські лікарі продовжують боротися за життя постраждалих українців [ Редактировать ]
38 постраждалих в аварії автобуса в Будапешті повернулися в Україну. Ще восьмеро лишаються в угорських лікарнях.
ДТП сталася два дні тому, неподалік аеропорту Ференца Ліста. Двоповерховий автобус врізався в металеву конструкцію, що обмежує висоту транспорту. Дах повністю знесло. Більшість людей отримали забої та травми голови.
За уточненою інформацією - туристи їхали у готель під Будапештом. Вони поверталися з Відня, де були на екскурсії. Чому водій не звернув увагу на обмежувальні знаки - з'ясовують угорські правоохоронці. Нині він під вартою. Експертиза показала, що був тверезим.
"Так, ті знаки стоять давно, далі є низький міст, то високі машини перед цим знаком мають з'їжджати направо", - говорить Генріх Дворський, працівник заправки.
"В лікарні лишилося на сьогоднішній день 7 членів цієї групи, громадян України, які не могли залишити лікарню на момент від'їзду групи. Всі вони будуть мати опіку, як від посольства, так і від української громади і вже її мають. І ми будемо супроводжувати їх до самого їх одужання", - заявив Дмитро Керечанин, перший секретар з консульських питань Посольства України в Угорщині.
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