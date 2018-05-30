Квиток у майбутнє: як українські дизайнери навчають дітей корисному ремеслу [ Редактировать ]
Не боятись майбутнього вчать українські дизайнери дітей з неблагополучних родин. Хлопцям та дівчатам показали майстер-класи з крою та шиття, а ще - розказали, як власноруч пошита сукня може стати квитком у життя. Поліна Спасенко - про благодійний проект "Перша професія".
Зазвичай тут народжуються нові моделі одного з українських брендів одягу. Але зараз експериментальний цех перетворився на класну кімнату.
"Виберемо зараз - з чого ми будем кроїть, який вам колір подобається…"
Столичні модельєри та кравчині проводять урок для вихованців Добровеличківської школи-інтернату.
Для того, щоб така сукня перетворилася з лекала на готовий виріб і потрапила до магазину, на виробництві потрібен майже рік. Дівчат же вчать це робити самостійно і швидко.
Марині знадобилося менш як півгодини, щоб пошити собі спідничку.
"Ось я оверлком це, а це вже - на машинці. Мені спеціалісти показали, як правильно".
Сукню, в якій прийшла на урок, дівчинка теж зшила власноруч. Юній кравчині - 14. Вона вже знає, ким буде, коли закінчить інтернат.
"Модельєром! Тому що мені більш це дається. Ми вже з дівчатами розібрали собі тканину і вже придумали, що собі будемо шити", - говорить Марина Іщенко, вихованка Добровеличківської школи-інтернату.
Разом з Мариною навчаються хлопці та дівчата з багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей. Для багатьох із них - питання подальшого навчання і працевлаштування - доволі болюче. Держпрограми професійного навчання для вихованців інтернатів в Україні не існує.
"Це наша спроба допомогти дітям з інтернатів не боятися безробітного майбутнього поза стінами інтернатів. У нас є гуртки столярні, візаж, швейні, кулінарні", - розповідає Ірина Плешакова, куратор програми "Перша професія" ГО "Освіторія".
Один з таких гуртків працює і в Добровеличківському інтернаті. З тканиною та обладнанням допомогли українські бренди одягу.
"Не уявляєте, як нас це надихає. Вони бачать річ, наприклад, але вони не знають, що за цим стоїть. І коли вони бачать, мені здається, у них просто світ стає ширшим", - говорить Тетяна Іщук, директор з розвитку української швейної фабрики.
Наразі в українських інтернатах працює уже 14 проф-гуртків. Протягом року благодійники хочуть відкрити ще шість.
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