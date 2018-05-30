Гипергидратация ведет к отеку мозга, так как данный орган не способен дать понять человеку, что стоит остановиться в употреблении воды. Об этом сообщили канадские ученые.

Если при обезвоживании в мозг поступают сигналы о жажде, то при избытке воды поступления информации не происходит, то есть человек не может оценить количество выпитой жидкости. Поэтому есть риск появления гипонатриемии, что приводит к опасности получить отек мозга. Пожилым людям стоит об этом задуматься, так как именно им грозит такая опасность.

Тем не менее, спортсмены должны выпивать воду чаще, чем люди, которые не занимаются спортом. Для них даже 7-8 литров выпитой воды вполне нормально. Так что возникновение гипергидратации зависит от образа жизни человека.

Напомним, почему кожа морщинится в воде.