Переизбыток воды опасен для организма [ Редактировать ]
Гипергидратация ведет к отеку мозга, так как данный орган не способен дать понять человеку, что стоит остановиться в употреблении воды. Об этом сообщили канадские ученые.
Если при обезвоживании в мозг поступают сигналы о жажде, то при избытке воды поступления информации не происходит, то есть человек не может оценить количество выпитой жидкости. Поэтому есть риск появления гипонатриемии, что приводит к опасности получить отек мозга. Пожилым людям стоит об этом задуматься, так как именно им грозит такая опасность.
Тем не менее, спортсмены должны выпивать воду чаще, чем люди, которые не занимаются спортом. Для них даже 7-8 литров выпитой воды вполне нормально. Так что возникновение гипергидратации зависит от образа жизни человека.
Напомним, почему кожа морщинится в воде.
по теме
Продукты-рекордсмены по содержанию кальция (рейтинг)
Кальций нужен всем - детям для нормального роста и развития организма, а взрослым для поддержания здоровья и силы костей и мышц.
Проблемы со зрением: 5 тревожных сигналов
Раздражение глаз, двойные буквы, слезотечение или сухость - одни из самых первых признаков, указывающих на проблемы со зрением.
Опухоли исчезают бесследно: ученые назвали самую полезную ягоду
Ученые из Италии в ходе исследований на мышах установили, что употребление клубники может помочь бороться с агрессивными формами рака молочной железы.
В Киеве от агрессивной формы ботулизма умерла женщина
27 мая, в Киеве от агрессивной формы ботулизма умерла 47-летняя женщина.
Кому нельзя есть зелень
Любители здорового образа жизни и вегетарианцы считают зелень полезной.