Американское космическое агентство NASA разработало проект Exoplanet Travel Bureau, в рамках которого предлагает всем желающим онлайн-туры экзопланетами. Об этом сообщает Space.com.

Все панорамы рисовали на основе реальных данных. Сервис позволяет увидеть поверхности экзопланет, таких как TRAPPIST-1d, Kepler-186f и другие. Все они расположены за пределами Солнечной системы.

"Поскольку Kepler-186f и большинство других планет, открытых Кеплером, столь отдаленные, в настоящее время невозможно выявить их атмосферу, если она вообще существует, или характеризовать их атмосферные свойства, - говорит Мартин Стил, один из разработчиков проекта Transiting Exoplanet Survey Satellite . - Мы достаточно ограниченные знания о том, как эти далекие миры выглядят на самом деле. Однако визуализация этих планет позволяет нам представить себе кое-что о них ".

За несколько лет в NASA планируют запустить новые спутники, которые смогут подробнее исследовать предложенные в проекте планеты.

Исследовать экзопланеты можно по ссылке.

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