В NASA провели экскурсию экзопланетами [ Редактировать ]
Американское космическое агентство NASA разработало проект Exoplanet Travel Bureau, в рамках которого предлагает всем желающим онлайн-туры экзопланетами. Об этом сообщает Space.com.
Все панорамы рисовали на основе реальных данных. Сервис позволяет увидеть поверхности экзопланет, таких как TRAPPIST-1d, Kepler-186f и другие. Все они расположены за пределами Солнечной системы.
"Поскольку Kepler-186f и большинство других планет, открытых Кеплером, столь отдаленные, в настоящее время невозможно выявить их атмосферу, если она вообще существует, или характеризовать их атмосферные свойства, - говорит Мартин Стил, один из разработчиков проекта Transiting Exoplanet Survey Satellite . - Мы достаточно ограниченные знания о том, как эти далекие миры выглядят на самом деле. Однако визуализация этих планет позволяет нам представить себе кое-что о них ".
За несколько лет в NASA планируют запустить новые спутники, которые смогут подробнее исследовать предложенные в проекте планеты.
Исследовать экзопланеты можно по ссылке.
Напомним, "Божественная комедия": создана интерактивная карта ада Данте.
по теме
Гипнотизирующее видео: как движутся облака на Юпитере
NASA опубликовало эффектные снимки поверхности Юпитера, которые сделал зонд Юнона.
Самое холодное место во Вселенной создадут специалисты NASA
На МКС специалистами NASA будет искусственно создано самое холодное место во Вселенной для изучения квантовых свойств атомов. Про это говорится в статье "Popular Science".
Ракета Falcon 9 відправила на орбіту дев'ять супутників
Ракета-носій Falcon 9 відправила на орбіту дев'ять супутників. Запуск відбувся з космодрому Вандерберг у Каліфорнії. Два з відправлених супутників - дослідницькі.
Илон Маск сообщил о запуске новых спутников
SpaceX запустят в космос сразу 7 спутников, которые будут работать на орбите более 5-ти лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщий генеральный директор компании - Илон Маск.
NASA запустило ракету-носитель с грузом для МКС (видео)
NASA запустило ракету-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus на Международную космическую станцию.
В НАСА отчитались о результатах поиска экзопланет
Охотник за планетами. Телескоп НАСА для поиска экзопланет прислал первое фото. На нем - больше 200 тысяч звезд. Самая заметная - Хадар - видна внизу. Она одна из самых ярких на небе. Пока это тестовый снимок, фотографии высокого качества появятся в июне.