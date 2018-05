Международная организация "Репортеры без границ" выражает недовольство инсценировкой Службой безопасности Украины покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

"RSF выражает свое глубокое возмущение в связи с разоблачением манипуляций со стороны украинских спецслужб для своей информационной войны. Государствам всегда глубоко опасны игры с фактами, а тем более на спинах журналистов", - написал генеральный директор организации Кристоф Делуа в Twitter.

Также он добавил, что организация обрадовалась известию о том, что Аркадий Бабченко оказался жив.

RSF expresses its deepest indignation after discovering the manipulation of the Ukrainian secret services, this new step of a war of information. It is always very dangerous for a government to play with the facts, especially using journalists for their fake stories. https://t.co/XwwbepYsjc