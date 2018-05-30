"Репортеры без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко [ Редактировать ]
Международная организация "Репортеры без границ" выражает недовольство инсценировкой Службой безопасности Украины покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.
"RSF выражает свое глубокое возмущение в связи с разоблачением манипуляций со стороны украинских спецслужб для своей информационной войны. Государствам всегда глубоко опасны игры с фактами, а тем более на спинах журналистов", - написал генеральный директор организации Кристоф Делуа в Twitter.
Также он добавил, что организация обрадовалась известию о том, что Аркадий Бабченко оказался жив.
RSF expresses its deepest indignation after discovering the manipulation of the Ukrainian secret services, this new step of a war of information. It is always very dangerous for a government to play with the facts, especially using journalists for their fake stories. https://t.co/XwwbepYsjc— Christophe Deloire (@chrisdeloire) 30 мая 2018 г.
Ранее экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко раскритиковал инсценировку убийства Бабченко.
Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.
Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.
Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
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