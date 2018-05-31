Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировали сотрудники СБУ в рамках спецоперации, написал первый пост в Facebook после своего "воскрешения".

"Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело" - написал он.

Как сообщалось 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.

30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.

В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.

Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.

Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

Тем временем международная негосударственная организация "Репортеры без границ" выразила возмущение этой спецоперацией СБУ. Позже возмущение выразили и в ОБСЕ.

Президент Украины лично встретился с журналистом Аркадием Бабченко и поблагодарил его и правоохранителей за проведенную спецоперацию.