"Как же умирать надоело": Бабченко опубликовал первый после своего "воскрешения" пост [ Редактировать ]
Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировали сотрудники СБУ в рамках спецоперации, написал первый пост в Facebook после своего "воскрешения".
"Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело" - написал он.
Как сообщалось 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.
Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.
Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
Тем временем международная негосударственная организация "Репортеры без границ" выразила возмущение этой спецоперацией СБУ. Позже возмущение выразили и в ОБСЕ.
Президент Украины лично встретился с журналистом Аркадием Бабченко и поблагодарил его и правоохранителей за проведенную спецоперацию.
по теме
Покушение на Бабченко: СБУ перевербовала киллера
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что исполнитель фиктивного убийства журналиста Аркадия Бабченко сотрудничал с СБУ.
Покушение на Бабченко: СБУ показала задержание заказчика убийства (видео)
СБУ обнародовала видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
Покушение на Бабченко: у киллера было еще одно задание
Заказчик убийства журналиста Аркадия Бабченко имел дополнительное задание - нелегальная закупка оружия и боеприпасов из района проведения АТО и организация схронов на территории Киевского региона.
"Олечка, прости": Бабченко трогательно извинился перед женой
Аркадий Бабченко, смерть которого оказалась инсценировкой, выступил на брифинге, на котором, кроме прочего, сообщалось, что о "постановке" знал лишь ограниченный круг лиц.
Бабченко жив: журналист выступил на брифинге (видео)
Журналист Аркадий Бабченко, смерть которого была инсценирована в рамках спецоперации, совместно с главами СБУ и ГПУ выступили на брифинге.