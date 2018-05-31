Спостерігачі ОБСЄ занепокоєні загостренням ситуації на Донбасі

За даними голови місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга, в останні три тижні на передовій постійно зростає кількість танків, "Градів" і артилерії. А спостерігачі все частіше фіксують випадки їх застосування.