Встреча Трампа и Кем Чен Ына: новые подробности подготовки [ Редактировать ]
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Белый дом продолжает подготовку к возможной встрече между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. По словам представителей администрации американского лидера, пока все проходит успешно.
В частности, во время общения с журналистами официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что госсекретарь США Майк Помпео продолжает проводить встречи, связанные с возможной встречей лидеров КНДР и США, передает "Интерфакс".
По ее словам, американская делегация провела встречу с северокорейской делегацией в Сингапуре в среду, 20 мая, аналогичная встреча планируется на четверг, 31-го числа.
"Нам также поступают сообщения из демилитаризованной зоны от делегации во главе с послом США на Филиппинах Сун Кимом, которая встретилась с северокорейской стороной, и их переговоры продолжатся. Информация относительно этого является очень позитивной, и мы продолжим продвигаться в переговорах", – добавила Сандерс.
Кроме того, стало известно, что в Нью-Йорк прибыл вице-председатель северокорейского Центрального Комитета Трудовой партии генерал Ким Ен Чхоль. К слову, это первый самый высокопоставленный представитель КНДР, который посетил США с 2000 года.
По информации агентства Yonhap, первой его рабочей встречей станут переговоры с госсекретарем Майком Помпео, которые должны состояться на этой неделе. Ожидается, что во время мероприятия стороны обсудят детали саммита США-КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.
Напомним, 24 мая Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку считает ее сейчас неуместной. Источники в Белом доме сообщили, что причиной стало невыполнение КНДР неких обещаний. Позже появилось официальное заявление.
Тем не менее, 27 мая делегация США обсудила подготовку к встречи лидеров стран. Также Трамп заявил, что встреча еще может состояться.
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