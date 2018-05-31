Белый дом продолжает подготовку к возможной встрече между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. По словам представителей администрации американского лидера, пока все проходит успешно.

В частности, во время общения с журналистами официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что госсекретарь США Майк Помпео продолжает проводить встречи, связанные с возможной встречей лидеров КНДР и США, передает "Интерфакс".

По ее словам, американская делегация провела встречу с северокорейской делегацией в Сингапуре в среду, 20 мая, аналогичная встреча планируется на четверг, 31-го числа.

"Нам также поступают сообщения из демилитаризованной зоны от делегации во главе с послом США на Филиппинах Сун Кимом, которая встретилась с северокорейской стороной, и их переговоры продолжатся. Информация относительно этого является очень позитивной, и мы продолжим продвигаться в переговорах", – добавила Сандерс.

Кроме того, стало известно, что в Нью-Йорк прибыл вице-председатель северокорейского Центрального Комитета Трудовой партии генерал Ким Ен Чхоль. К слову, это первый самый высокопоставленный представитель КНДР, который посетил США с 2000 года.

По информации агентства Yonhap, первой его рабочей встречей станут переговоры с госсекретарем Майком Помпео, которые должны состояться на этой неделе. Ожидается, что во время мероприятия стороны обсудят детали саммита США-КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.

Напомним, 24 мая Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку считает ее сейчас неуместной. Источники в Белом доме сообщили, что причиной стало невыполнение КНДР неких обещаний. Позже появилось официальное заявление.

Тем не менее, 27 мая делегация США обсудила подготовку к встречи лидеров стран. Также Трамп заявил, что встреча еще может состояться.