Кому нельзя есть кабачки [ Редактировать ]
Кабачки - это полезный весенний овощ, в котором содержится много калия, кальция, фосфора, магния, железа, витаминов В1, В2, С, фолиевой и никотиновой кислот. Пищевые волокна и клетчатка, присутствующие в составе продукта, обеспечивают активную помощь в обменных процессах и стимулируют кишечник. Однако далеко не всем кабачок будет полезен. Об этом пишет Ivona.bigmir.net.
Кому нельзя есть кабачки
- Людям с язвой и гастритом, особенно в период обострения;
- При проблемах с желчным пузырем или печенью;
- Противопоказаниями к употреблению кабачков считаются почечные заболевания, связанные с нарушениями вывода калия. Соли калия, которые содержатся в кабачках, могут откладываться в почках и формировать камни;
- При беременности кабачок нельзя есть женщинам с повышенной секрецией желудочного сока и явлениями почечной недостаточности;
- Кабачки во время приготовления впитывают много масла, что может привести к несварению и даже отравлению, если масло плохого качества.
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