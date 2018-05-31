Два роки по трагедії на Грибовицькому сміттєвому полігоні. Тоді під час гасіння пожежі на звалищі загинули три рятувальники, а працівника комунального підприємства оголосили зниклим безвісти. Що з тих пір змінилося та чи знайшли винних, розкажуть наші кореспонденти

Богдан Юнко, Андрій Вненкевіч і Юрій Рудий загинули 30 травня 2016 - під час гасіння пожежі на Грибовицькому сміттєвому полігоні. Займання там траплялися часто, але таких масштабних - доти не було. Вогонь гасили два дні. Пожежники заливали сміття водою, коли гора непотребу - рухнула і накрила - трьох рятувальників і еколога. Тіло останнього так і не знайшли.

"Ми не вчимося жити без нього. Тому дітям звичайно важко. Важко бачити на вулиці сім'ю повноцінну", - говорить Олеся Руда, вдова загиблого рятувальника.

Ймовірними винуватцями - тоді назвали керівника підприємства, яке обслуговувало полігон, його заступника і безпосереднього директора звалища. Куприча, Горбаля і Влащенка звинувачують у службовій недбалості, через яку загинули три людини. Підозри вручили і керівникові департаменту ЖКГ Юрію Гольцю. Судові засідання - тривають і досі.

"Суд не застосовує до свідків які не з'являються жодних заходів процесуального примусу тобто в зв'язку з цим справа відтягується є підозри, що, можливо, це робиться для того. Щоби закрити кримінальне провадження по сроках і особи фактично не понесли цієї відповідальності яку вони мають нести", - говорить Андрій Шницар, адвокат потерпілих.

Після трагедії звалище закрили. Відтоді львівські відходи почали мандрувати по всій Україні. Усе, чим можуть похвалитися міські чиновники зараз - то це будівництвом дамби біля звалища і реконструкцією фільтраційної станції. Після майже дворічних зволікань - нарешті знайшли ділянку під новий сміттєпереробний завод.

"Це кредитні кошти пройти експертизу цього проекту потім ЄБРР за своїми правилами. Оскільки вони кредитують будівництво цього комплексу будуть проводити міжнародний тендер на визначення того хто буде постачати обладнання і будувати", - говорить Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань ЖКГ.

Завод має з'явитися на околиці Львова. Його будівництво обіцяють розпочати наприкінці року. А закінчити - за два. Ось тільки вже в 2019 - міська влада поверне собі обов'язок щодо вивезення сміття з міста, який зараз покладено на обладміністрацію. І не виключено, що тоді почнеться нова епопея з львівськими відходами.