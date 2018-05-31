Сама церква "Пасторів вогняної гори та чудес" заснована не так давно

Коли футбол - справжня релігія. У професійній нігерійській прем'єр-лізі виступає команда, що належить церкві. Які успіхи у її гравців? Ірина Іванова розкаже.

Цей ритуал повторюється перед кожним матчем: пастор молиться з гравцями у роздягальні.

"Я даю їм настанови стосовно того, що з Божою поміччю - все можливо. Якщо вони віддадуть себе в руки Господа під час гри, то одержать бажаний результат", - говорить Чуку Емека Метью Мадуаґву, пастор церкви "Пасторів вогняної гори та чудес".

Футбольний клуб "Вершина гори" належить популярній місцевій п'ятдесятницькій церкві "Пасторів вогняної гори та чудес". За десять років, відколи існує клуб, він здобув хорошу репутацію. Насамперед ставленням до гравців. На відміну від інших нігерійських команд, гравці "Вершини гори" вчасно отримують зарплату.

"Церква дуже для нас старається, намагається дотримуватися певного рівня. Вона змінює наше життя", - говорить Джонатан Зікіє, гравець.

Сама церква "Пасторів вогняної гори та чудес" заснована не так давно. Вона з'явилася у Лаґосі тисяча дев'ятсот вісімдесят дев'ятого року і тепер має свої філії в різних країнах. Футбол для релігійних засновників - спосіб знайти нових сповідувачів.

"Більшість наших футболістів не були християнами, хтось був мусульманином. Але вони приєдналися до нашої церкви і стали християнами, почали серйозно ставитися до віри. Ми не проти, щоб до нас приходили люди з інших церков. Ми їх без проблем навчимо всього", - говорить Даніель Олукоя, засновник церкви "Пасторів вогняної гори та чудес".

Команда швидко досягла успіхів. Чотири роки тому вона виборола світовий кубок серед церков. Так, нігерійська команда - не єдина, що належить релігійній громаді, - хоч таких у світі справді небагато. Тепер вона грає у професійній прем'єр-лізі Нігерії, де з Божою поміччю намагається пробитися на вершину в організації, давно зіпсованій поганим менеджментом і корупцією. І поки що посідає 13 місце з двадцяти.