Мужское здоровье: ученые назвали опасность [ Редактировать ]
Избыток белка в рационе провоцирует у мужчин сердечную недостаточность. К такому выводу пришли финские ученые, пишет Circulation: Heart Failure.
В исследовании приняли участие почти 2500 мужчин 42-60 лет. В начале на протяжении нескольких дней они записывали, какие продукты потребляют. Затем исследователи разделили их на четыре группы в зависимости от потребления белка – от 78 до 109 г в день. После этого ученые наблюдали за ними в течение 22 лет, за которые у 330 участников была диагностирована сердечная недостаточность.
Выяснилось, что у потреблявших наибольшее количество белка мужчин риск развития заболевания был на 33% выше чем у тех, кто ел меньше всего белка. Кроме того, проблемы с сердцем в полтора раза чаще возникали у тех, кто получал белок в основном из мяса и молочной продукции.
По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить причину такой взаимосвязи. Кроме того, нет доказательств, что сокращение белка в рационе поможет предотвратить болезни сердца.
Напомним, переизбыток воды опасен для организма.
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