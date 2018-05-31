Избыток белка в рационе провоцирует у мужчин сердечную недостаточность. К такому выводу пришли финские ученые, пишет Circulation: Heart Failure.

В исследовании приняли участие почти 2500 мужчин 42-60 лет. В начале на протяжении нескольких дней они записывали, какие продукты потребляют. Затем исследователи разделили их на четыре группы в зависимости от потребления белка – от 78 до 109 г в день. После этого ученые наблюдали за ними в течение 22 лет, за которые у 330 участников была диагностирована сердечная недостаточность.



Выяснилось, что у потреблявших наибольшее количество белка мужчин риск развития заболевания был на 33% выше чем у тех, кто ел меньше всего белка. Кроме того, проблемы с сердцем в полтора раза чаще возникали у тех, кто получал белок в основном из мяса и молочной продукции.



По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить причину такой взаимосвязи. Кроме того, нет доказательств, что сокращение белка в рационе поможет предотвратить болезни сердца.

Напомним, переизбыток воды опасен для организма.