Канада должна более решительно поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией.

В парламенте Канады депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан заявил, что страна должна более решительно поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, чтобы не провоцировать лидера России Владимира Путина на последующие посягательства.

По его словам, Канада в прошлом была очень активной в поддержке Украины, однако действующее правительство делает в этом направлении недостаточно, сообщает Укринформ.

Учитывая это депутат призвал власти Канады обращать больше внимания на потребности Украины.

"Путин и его кремлевские клептократы продолжают незаконно оккупировать Крым и вести войну на украинском Донбассе. РФ усилила военные действия на востоке Украины этой весной, убивая украинских военных, гражданских и диссидентов, которые выступают против путинского вторжения в Украину. Это должно прекратиться. Канада должна делать больше для помощи нашему союзнику Украины", - подчеркнул Безан.

Он также отметил, что его партия поддерживает передачу Украине летального оборонительного оружия.

Напомним, Геращенко жестко раскритиковала переговоры с Россией по Донбассу.