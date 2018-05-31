Группа "Время и Стекло" выпустила новый клип (видео) [ Редактировать ]
Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на песню "Е, бой". Всего за несколько минут видео посмотрели более тысячи фанатов.
Видео размещено на официальном канале группы на YouTube.
В клипе солисты группы Надя Дорофеева и Позитив предстают в ярких и оригинальных образах. Дорофеева появляется в образе русалки с длинными голубыми волосами.
Напомним, что Потап поделился архивным фото группы "Время и стекло".
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