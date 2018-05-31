Ким Чен Ын боится выезжать из страны: названа причина [ Редактировать ]
Северокорейский лидер Ким Чен Ын нервничает из-за того, что ему необходимо покинуть КНДР для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo.
По данным СМИ, Ким Чен Ын опасается, что в его отсутствие в стране может произойти военный переворот.
Один из источников издания отметил, что за исключением двух поездок в Китай в этом году Ким Чен Ын никогда не выезжал за пределы КНДР с момента прихода к власти.
"И теперь он впервые покинет Пхеньян в установленную дату, поэтому он, вероятно, волнуется из-за многих вещей", - сказал источник.
Газета пишет, что ежедневный график Ким Чен Ына известен только узкому кругу приближенных к нему лиц. Сообщения в северокорейских СМИ публикуются только после его поездок или публичных выступлений.
Дата саммита в Сингапуре уже объявлена, поэтому, по словам источника, если в Северной Корее есть какие-то группы, которые выступают против существующего режима, "они точно будут знать, когда действовать".
Напомним, 24 мая Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку считает ее сейчас неуместной. Источники в Белом доме сообщили, что причиной стало невыполнение КНДР неких обещаний. Позже появилось официальное заявление.
Тем не менее, 27 мая делегация США обсудила подготовку к встречи лидеров стран. Также Трамп заявил, что встреча еще может состояться. Белый дом продолжает подготовку к саммиту.
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