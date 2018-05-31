Археологи обнаружили в Помпеях исключительную находку [ Редактировать ]
Археологи обнаружили в Помпеях останки мужчины, чья голова была снесена огромным камнем, когда он пытался спастись от извержения вулкана, уничтожившего город.
Найденный скелет принадлежит мужчине, выжившему при первоначальном взрыве вулкана и пытавшемуся бежать из города, передает Би-би-си.
Судя по останкам, ему было трудно ходить из-за поврежденной ноги, а затем его настиг огромный каменный брус, поднятый в воздух газами, вырывавшимися из жерла вулкана.
Мужчина, в возрасте, как полагают археологи, около 30 лет, был найден на первом этаже здания поверх слоя мелких камней, принесенных смертоносным облаком. Огромный каменный брусок, обрушившийся на жертву, был поднят в воздух вулканическими газами.
Эксперты считают, что этим камнем был дверной косяк. Он обрушился на верхнюю часть туловища в районе шеи и, вероятней всего, отсек мужчине голову. Археолог Массимо Осанна называет скелет исключительной находкой. Кроме эмоционального эффекта подобные открытия позволяют археологам лучше изучить жителей города, и даже то, как именно они пытались спастись от извержения Везувия.
Эта находка - часть недавних раскопок в Помпеях, ведущихся с использованием современных технологий. Большинство жителей Помпей были убиты не вязкой лавой, медленно вытекающей из недр вулкана, а так называемым пирокластическим потоком - смесью разогретых вулканических газов, пепла и камней.
Удушливое облако поднялось над городом, убивая его жителей, где бы они ни пытались укрыться, и на многие столетия "похоронив" их под толстым слоем пепла в тех позах, в которых их и настигла смерть. Археологи считают, что именно из-за этого облака и оказалась возможной такая находка.
Напомним, что ранее в Помпеях раскопали новые фрески.
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