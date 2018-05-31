В начале первого месяца лета на территорию Украины придут холодные воздушные массы, что может существенно повлиять на погодную ситуацию. Такой прогноз дают синоптики. Об этом сообщает Meteoprog.

Первая неделя июня обещает быть теплой, но не жаркой. Именно такая погода способствует отдыху на природе. Днем столбики термометров поднимутся до +28 ... + 30º, ночная температура будет колебаться в пределах +14 ... + 20º.

Возможны кратковременные дожди с грозами, особенно на западе страны. Атмосферный фронт будет способствовать формированию кучево-дождевых облаков.

Со второй недели месяца установится жаркая и сухая погода, интенсивные осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет стабильной, без резких перепадов и скачков. А вот с середины месяца страну захлестнет волна гроз, возможны осадки в виде града и шквального ветра.

Погода стабилизируется к концу июня, когда солнечные и погожие дни будут чередоваться с дождями, но грозы и бури не прогнозируются.

Напомним, что ранее синоптики дали шокирующий прогноз на лето-2018.