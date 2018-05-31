На Донеччині авто ОБСЄ опинилося під мінометним вогнем [ Редактировать ]
Російські бойовики вдруге за тиждень обстріляли представників ОБСЄ. Інцидент стався напередодні в районі населеного пункту Петровське на півдні Донеччини. Міна 82-го калібру вибухнула неподалік машини місії. Бойовики відкрили вогонь тоді, коли спостерігачі оглядали спецкамеру, яка фіксує факти порушення перемир'я на лінії вогню.
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