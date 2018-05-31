На Донбасі за добу поранило шістьох військових

Шістьох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Російські найманці здійснили майже 40 обстрілів на всіх напрямах, на окремих ділянках - з важких мінометів. Найбільш інтенсивні бої точилися поблизу Мар'їнки, Новомихайлівки та на приморських рубежах.