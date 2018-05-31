На Донбасі противник активно використовує артилерію та важкі міномети [ Редактировать ]
Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Російські окупанти відкривали вогонь майже тридцять разів. На кількох ділянках застосували артилерію та важкі міномети. Бої тривали на всіх напрямках. Уночі інтенсивність бойових дій зменшилася - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.
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