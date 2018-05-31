До 18 років в'язниці засудили дизайнерку ісламської моди з Індонезії. Торік вона прославилася тим, що вдягла манекенниць у хіджаби на Тижні моди у Нью-Йорку. 31-річну Аннісу Хасібуан та її чоловіка індонезійський суд визнав винними у шахрайстві.

9 років тому подружжя створило туристичну агенцію - буцімто для організації паломницьких подорожей до Мекки. Відтоді встигли зібрати з клієнтів понад 60 мільйонів доларів. Жодного туру до мусульманської святині так і не влаштували, а всі гроші поцупили. Ошукали понад 100 тисяч клієнтів. Чоловік дизайнерки отримав 20 років за ґратами.