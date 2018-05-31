Зазвичай тут народжуються нові моделі одного з українських брендів одягу

Не боятися майбутнього - вчать українські дизайнери дітей із неблагополучних родин. Хлопцям та дівчатам дали майстер-класи з крою та шиття, а ще розказали - як власноруч пошита сукня може стати квитком у доросле життя. Поліна Спасенко - про благодійний проект "Перша професія".

Зазвичай тут народжуються нові моделі одного з українських брендів одягу. Але зараз експериментальний цех перетворився на класну кімнату.

"Виберемо зараз - з чого ми будем кроїть, який вам колір подобається".

Столичні модельєри та кравчині проводять урок для вихованців Добровеличківської школи-інтернату.

"Для того, щоб така сукня перетворилася з лекала на готовий виріб і потрапила до магазину, на виробництві потрібен майже рік. Дівчат же вчать це робити самостійно і швидко".

Марині знадобилося менш як півгодини, щоб пошити собі спідничку.

"Ось я оверлком це, а це в же на машинці. Мені спеціалісти показали, як правильно".

Сукню, в якій прийшла на урок, дівчинка теж зшила власноруч. Юній кравчині - 14. Вона вже знає, ким буде, коли закінчить інтернат.

"Модельєром. Тому що мені більш це дається. Ми вже з дівчатами розібрали собі тканину і вже придумали, що собі будемо шити", - говорить Марина Іщенко, вихованка Добровеличківської школи-інтернату.

Разом з Мариною навчаються хлопці та дівчата з багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей. Для багатьох із них - питання подальшого навчання і працевлаштування - доволі болюче. Держпрограми професійного навчання для вихованців інтернатів в Україні не існує.

"Це наша спроба допомогти дітям з інтернатів не боятися безробітного майбутнього поза стінами інтернатів. В нас є гуртки столярні, візаж, швейні, кулінарні", - говорить Ірина Плешакова, куратор програми "Перша професія" ГО "Освіторія".

Один з таких гуртків працює і в Добровеличківському інтернаті. З тканиною та обладнанням допомогли українські бренди одягу.

"Не уявляєте, як нас це надихає. Вони бачать річ наприклад, але вони не знають, що за цим стоїть і коли вони бачать, мені здається, у них просто світ стає ширшим", - говорить Тетяна Іщук, директор з розвитку української швейної фабрики.

Наразі в українських інтернатах працює уже 14 профгуртків. Протягом року благодійники хочуть відкрити ще 6.