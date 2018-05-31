В "Жулянах" продадут российский пассажирский самолет [ Редактировать ]
Пассажирский самолет Boeing российской авиакомпании "Трансаэро", который находится в аэропорту Киева, выставили на аукцион за долги, сообщает "Страна".
Объявление обнародовано на сайте торговой площадки Openmarket.
Воздушное судно Boing D737/524/, серийный номер 28922, регистрационный номер VP-BYO последний раз эксплуатировалось в октябре 2015 года. Его техническое состояние неизвестно.
Регистрация участников для проведения аукциона проходит до 4 июня. Самолет находится в аэропорту "Жуляны".
Стартовая цена самолета составляет 35 млн 993 тыс грн. Гарантийный взнос для участия в аукционе - 1 млн 799 тыс 66 грн.
Напомним, в Турции пассажир выпал из самолета и умер.
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