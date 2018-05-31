После того, как прошли все возможные сроки погашения кредита (обычно этот момент наступает по истечении 180 дней), банк приступает к серьезным мероприятиям по возврату своих средств. О том, что предпринимается в отношении неплательщиков, расскажет Павел Малик, украинский бизнесмен и акционер ряда компаний, работающих на финансовом рынке Украины.

- Часть проблемной задолженности возникает из-за уклонения компаний-дебиторов от своих финансовых обязательств. Насколько это является проблемой для банка?

- Действительно, работая на финансовом рынке, банки часто встречаются с клиентами, желающими воспользоваться чужими средствами бесплатно и безвозвратно. Используя различные ухищрения, в том числе подлог документов, они оформляют кредит, но погашать его не собираются. К сожалению, своевременно выявить таких потенциально "опасных" клиентов банкам удается не всегда. Таких клиентов у каждого банка достаточно.

Если же кредитор настаивает на своих правах, они пытаются противодействовать ему разными, зачастую незаконными, способами:

· запускают процедуру банкротства или фиктивной ликвидации заемщика или его поручителя;

· скрывают имущество и доходы, выводят имущество из-под залога;

· без согласования с кредитором меняют местонахождение предмета залога (в случае с движимым имуществом) или осуществляют изменение параметров и характеристик обеспечения (в случае с недвижимым имуществом) таким образом, что фактически приводит к возникновению нового объекта вместо переданного банку в ипотеку;

· уклоняются от общения с представителями банка, затягивая проведение переговоров;

· скрываются, меняют юридический адрес своей компании;

· затягивают судебный процесс.

Не секрет, что часто должники с подачи некоторых юридических компаний или частных консультантов, различными путями пытаются избежать уплаты по кредиту. Для этого используют психологическое давление на сотрудников финансового учреждения, судебные тяжбы, пытаются очернить репутацию кредитора. Вы наверняка видели в СМИ такие публикации. Многие акции протеста, которые показывают по телевизору, зачастую организованы недобросовестными должниками, чтобы попытаться нанести удар по реноме кредитора.

Такие клиенты – риск и убытки для любого кредитора. Но, как и в любом другом бизнесе, риски всегда перекладываются на честного потребителя. Это выражается в повышенных процентных ставках, ужесточении требований к заемщикам и создании страхового или резервного фонда, который бы покрыл убытки от «плохих» кредитов.

С одной стороны, такие действия позволяют банку держаться на плаву. С другой – украинский бизнес не может получить дешевые кредиты для своего развития. Такая ситуация привела к низким темпам экономического роста страны в целом.

- Павел Малик, как можно справиться с такой проблемой?

- В большинстве случаев банки имеют все возможности для возврата своих денег. Однако, когда расходы на администрирование проблемной задолженности превышают установленный банком исходя их страховых резервов допустимый порог, выгоднее продать такую задолженность факторинговой компании. Это гарантирует быстрое поступление денежных средств, а также улучшение всех показателей банковского учреждения.

- Часто возникает ситуация, когда стоимость залогового имущества существенно завышена. Чем это вызвано?

- В 2015 – 2016 годах, когда НБУ инициировал ряд проверок украинских банков, было установлено завышение стоимости залогового имущества. Зачастую данная ситуация наблюдалась по кредитам связанных с банками лиц, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля финансового учреждения.

Кроме того, вследствие «погони» банков за новыми клиентами и поддержания запланированных темпов роста кредитного портфеля стоимость залогового имущества часто «подводилась» под сумму кредита, которую желал получить потенциальный заемщик, а не наоборот.

Решить данную проблему можно путем привлечения независимых экспертов, которые дадут объективную картину по залогу. Однако, в любом случае сам банк должен быть заинтересован в том, чтобы получить реальную информацию по стоимости предлагаемого в залог имущества. В противном случае, риски неадекватной оценки стоимости обеспечения сохранятся.

- Что предпринимают банки сегодня, чтобы выявить потенциальных неплательщиков заранее, и избежать проблем, связанных с их незаконными действиями?

- Во-первых, они усовершенствовали системы оценки кредитоспособности своих клиентов. Для этого используются различные скоринговые модели, которые с помощью статистических методов позволяют заранее выявить неблагонадежных заемщиков. При этом нужно решить сопутствующую задачу – получить доступ к данным о кредитной истории таких клиентов, об их финансовом положении и прочем.

- Нужна ли поддержка в этом вопросе со стороны государства?

- Конечно. Многих конфликтных ситуаций можно было бы избежать, если бы в законодательных актах не было пробелов и двоякого толкования некоторых норм. Также важно обеспечить одинаковый подход регулятора ко всем участникам рынка.

- Что именно ожидает банковская сфера Украины от наших законодателей, и есть ли какие-то сдвиги на сегодняшний день?

Экономическая ситуация в целом по стране требует решительных действий, и новые, продуманные правила надо вводить быстро. Это могут обеспечить законопроекты «О доступе к информации о налогоплательщиках», «Об усовершенствовании процедур банкротства», «О повышении доверия между банками и их клиентами». Они находятся на рассмотрении в Верховной Раде с 2015 года, но так и не приняты до сих пор. Положительный момент - в текущем году принят закон о Кредитном Реестре. Он позволит банкам изучать кредитную историю как потенциальных, так и действующих клиентов.

Хочу отметить, что мы ожидаем существенное положительное влияние реформы судебной системы, которая, надеемся, будет работать честно в интересах всех участников рынка и общества в целом.

Кроме того, уже проведена реформа исполнительной службы, что позволит более эффективно работать с залоговым имуществом.