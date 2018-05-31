Компания Apple блокирует обновления Telegram по всему миру для пользователей IOS. Предположительно, причиной этого стали угрозы Роскомнадзора о нарушении работы AppStore, если Telegram не будет удален из этого магазина приложений. Об этом пишет Onliner.by.

"Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS во всем мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из AppStore", - отметил Дуров в своем Telegram-канале.

Известно, что еще в апреле текущего года на территории России был запрещен мессенджер Telegram.

"Россия запретила Telegram на своей территории в апреле, потому что мы отказались предоставить ключи дешифрования сообщений наших пользователей российским силам безопасности. Мы считаем, что мы сделали единственную возможную вещь, сохраняя право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни в проблемной стране", - напомнил Дуров.

Также разработчик отметил, что американская компания решила не поддерживать мессенджер даже несмотря на тот факт, что российская аудитория составляет только 7 процентов от общего количества пользователей гаджетов Apple.

Напомним, Telegram обвинили в координации терактов.