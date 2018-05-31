Тина Кароль показала плоский живот и грудь (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым фото. На снимке, опубликованном в Instagram, артистка переходит дорогу с кофе в руке.
Она - в легком летнем наряде, верх которого - белый топ.
Подписчики Тины Кароль за пару часов поставили пару десятков тысяч лайков и оставили в комментариях сотни комплиментов.
Напомним, что Ани Лорак едва не погибла на съемках клипа.
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