Известная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым фото. На снимке, опубликованном в Instagram, артистка переходит дорогу с кофе в руке.

Она - в легком летнем наряде, верх которого - белый топ.

Подписчики Тины Кароль за пару часов поставили пару десятков тысяч лайков и оставили в комментариях сотни комплиментов.

Напомним, что Ани Лорак едва не погибла на съемках клипа.