В ЄС відреагували на інсценування вбивства Бабченка [ Редактировать ]
Україна має право захищати свій національний інтерес і власну територію. Так речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич прокоментувала спецоперацію СБУ, щодо виялення замовників убивства журналіста Аркадія Бабченка.
Зокрема, чиновниця зазначила - журналістів та медіа в Україні треба захищати. І додала - місія ЄС в Україні про проведення операції СБУ також нічого не знала.
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