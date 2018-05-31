Британський учений створив фільм, який може змінювати сюжет залежно від уподобань глядача. Розвитком фабули керує спеціальна програма, на яку надходить сигнал від гарнітури.

Та, своєю чергою, зчитує активність мозку глядача. Стрічка має назву "Мить", її тривалість - 27 хвилин. Дія розгортається в антиутопічному майбутньому, де штучний інтелект стає головною загрозою для людства.