Найрозумніші, найспортивніші та найгероїчніші. У столиці нагородили диво-дітей зі всієї України. Якими талантами вражали суддів учасники всеукраїнської премії "Диво-дитина" - розповість Юлія Касян.

Вони рахують швидше за калькулятор, віртуозно грають на музичних інструментах та навіть - рятують життя іншим. Учасники премії "Диво-дитина" дивувати дійсно вміють, а тому оцінювати, кажуть в журі, - завжди не легко.

"Вони коли виходять на сцену, Боже, скільки медалей. Неможливо їх підняти. І думаю:коли вони встигають?! Інколи в них немає дитинства. Вони мають по декілька тренувань на день. Там по 6 годин скажімо. Коли вони відпочивають? З диво-дітей виростають видатні люди України", - говорить Ольга Сумська, голова журі.

Настя Журавльова - художник з Маріуполя. У свої 12 дівчинка вже володар численних гран-прі на міжнародних конкурсах, однак, зізнається - малює не заради нагород.

"Если я выиграю премию-я хочу купить маме самое красивое платне. Я рисую не для того, чтобы побеждать в конкурсах, я рисую для того, чтобы люди увидели мои работы", - говорить Анастасія Журавльова, номінантка премії "Диво-дитина".

Її одноліток та тезка - Настя Муха номінована у найгероїчніші. Рік тому дівчинка витягла з води шестирічну дитину, яка тонула. Каже уміти рятувати повинен кожен.

"Спочатку я дуже налякалася, тому що не знала що робити. Це були лічені секунди. Я кликала всіх хто був на кладці, але ніхто на мене не звертав уваги, Не зважаючи ні секунди я в одязі пригнула в воду", - говорить Анастасія Муха, номінантка премії "Диво-дитина".

Цьогоріч організатори отримали понад тисячу двісті заявок. З них обрали десятку, а потім і трійцю найкращих у п'яти різних номінаціях. Призерів - відзначили грошовими нагородами.

"Хотелось чтобы дети-финалисты наши были примером для подражания своих сверстников, чтобы они правильно направили свои достижения в своей будущей жизни. В нашей стране с такими детьми есть будуще", - говорить Віктор Новіков, засновник премії.